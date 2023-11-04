İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Icardi'den büyük fedakarlık! Yine iğne ile sahaya çıktı
Spor

Icardi'den büyük fedakarlık! Yine iğne ile sahaya çıktı

Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi oynadığı son 3 resmi maçta iğne ile sahaya çıkarak takımını yalnız bırakmadı.

4 Kasım 2023 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
Icardi'den büyük fedakarlık! Yine iğne ile sahaya çıktı
ABONE OL

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Mauro İcardi'ye yine 11'de şans verdi.

Beşiktaş karşılaşmasında Rachid Ghezzal'in müdahalesiyle sakatlanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında olduğu gibi yine iğneyle sahadaydı.

Takımla birlikte antrenman yapamayan 30 yaşındaki forvet bunun zorluğunu yine yaşadı. Sahadaki hareketliliği azalan İcardi buna rağmen 2 net pozisyona girdi.

Sağ ayağıyla vurduğu şutu kaleci çıkardı. İkinci devrede de Kerem Aktüroğlu'nun kestiği topa çok iyi yükseldi. Ancak daha önce defalarca attığı golü bu defa kaçırdı. İcardi ligde son 2 maçını boş geçti.

TİŞÖRTÜ BİTTİ

GS Store dün Kasımpaşa maçında adeta para bastı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro İcardi'nin adının yazılı olduğu tişörtleri tüketti. Zaha ve Kerem tişörtleri onu izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.