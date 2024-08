Icardi'den iddialı açıklama: Hedefimiz 5. yıldız

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk takım 52. dakikada Joelson ile öne geçti. Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Yeni transfer Michy Batshuayi, Lucas Torreira'nın ortasını kafasıyla ağlara gönderdi. Galatasaray sezona galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını aldı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'BU SENE DE MOTİVEYİM'

Sezona golle başlayan Icardi, "Zor bir maçtı. Zorlaştı. Aynı zamanda sıcak hava, mağlubiyet sonrası buraya gelmemiz... Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunu hissediyoruz ve bu iki maçtan daha iyisini yapmalıyız. Bu senenin sonunda 5. yıldız hedefimiz var. İlk yarıda golleri bulsaydık bu maç başka bir maç olurdu. Hava sıcaklığı da çok etkili oldu. Her şeye rağmen kazandık. Beşiktaş maçı ve bu maçtan farklı ve üstte oynamamız gerektiği çok net. Her şey bizim elimizde. Düzelecektir. Burada 3. yılım. Ben burda her maç en iyimi vermeye çalışıyorum. Bu sene de motiveyim. Bu sezonun hedefi de 5. yıldız. Mayıs ayında kim nerde olacak göreceğiz." dedi.

'BATSHUAYİ ÇOK İSTEKLİ'

Yıldız oyuncu yeni takım arkadaşı Michy Batshuayi için ise "Batshuayi çok istekli. Geçen seneden tanıyoruz birbirimizi. Antrenmanlarda da çok iyi, ilk 11'i kovaladığını düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera maçın ardından, "Elias, Gabriel ve Michy'e hoş geldiniz demek istiyorum. Attığı gol için Batshuayi'yi tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarım çok fazla çalıştılar. Şu anda sezonun başındayız. Her zaman yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.