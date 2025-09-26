İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Icardi'den kilo açıklaması: Bunlar önemli değil
Spor

Icardi'den kilo açıklaması: Bunlar önemli değil

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 23:51 - Güncelleme:
Icardi'den kilo açıklaması: Bunlar önemli değil
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

1-0'lık galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirten Icardi, "Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var." dedi.

"DERS ALACAĞIZ"

Mücadelede zorlandıklarını belirten Arjantinli yıldız, "Hatalarımızdan ders alacağız." diyerek taraftara mesaj verdi.

"15-20 YIL ÖNCE 77 KİLOYDUM"

Fizik durumuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Icardi, "Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başlamak, oynamak, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına da değinen yıldız oyuncu, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. En iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih'e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu. Bu formayı, kulübü güçlendirmek ve korumak için mücadele ediyoruz her maçta." şeklinde konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.