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Spor

Icardi'den Muslera'ya mesaj! ''Bir yıl daha kal''

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera için Icardi'den sürpriz bir mesaj geldi. Buna göre Arjantinli forvet, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Muslera için 'Bir yıl daha kal' paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 08:34 - Güncelleme:
Icardi'den Muslera'ya mesaj! ''Bir yıl daha kal''
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Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ülkesine döneceği konuşulan Fernando Muslera için arka arkaya mesajlar geldi.

TORREIRA'DAN VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Kendisinin Galatasaray'a transferi sırasında çok yardımcı olduğunu daha söyleyen Uruguaylı Lucas Torreira, kupa finali sonrası yaptığı paylaşımda "Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz!" ifadelerini kullandı. Torreira'nın bu sözleri, Muslera'ya veda olarak algılandı.

ICARDI: "BİR YIL DAHA KAL"

Öte yandan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fernando Muslera'ya bir yıl daha Galatasaray'da kalması için mesaj attı. Bu paylaşım kısa sürede beğeni yağmurunda tutuldu.

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