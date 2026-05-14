Galatasaray'ın yıldız golcülerinden Mauro Icardi, açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu mentaliyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, kupayı almayı hedeflemeliyiz" dedi.

Mauro Icardi, "Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli golcü, "Rahatladım doğrusu. (Antalyaspor maçındaki son düdük) Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmekte de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir "Oh" dedi diye düşünüyorum" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Icardi, "Arkadaşlarım ve ailem, geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi... Karşılıklı bir sevgi de var. Benim için 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz. Bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır" dedi.

Mauro Icardi, "Son 4 yılda gerçekten birçok rekor kırdık. Galibiyet rekoru, gol yememe rekoru, gol rekoru, puan rekoru da kırdık. Tüm oyuncuların takım için mücadele etmesi anahtardı. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip teknik ekibin kararlarına saygı duyması da önemliydi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu mentaliteyi devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, kupayı almayı hedeflemeliyiz. Şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.