İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4361
  • EURO
    53,1781
  • ALTIN
    6794.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Icardi'den Şampiyonlar Ligi mesajı! ''Kupayı almayı hedeflemeliyiz''
Spor

Icardi'den Şampiyonlar Ligi mesajı! ''Kupayı almayı hedeflemeliyiz''

Mauro Icardi, yaptığı açıklamada Galatasaray ile yeniden şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istediklerini söyledi. Arjantinli yıldız ayrıca, sarı-kırmızılı taraftarlarla arasında oluşan bağın kariyerindeki en özel duygulardan biri olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Icardi'den Şampiyonlar Ligi mesajı! ''Kupayı almayı hedeflemeliyiz''
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız golcülerinden Mauro Icardi, açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu mentaliyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, kupayı almayı hedeflemeliyiz" dedi.

Mauro Icardi, "Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli golcü, "Rahatladım doğrusu. (Antalyaspor maçındaki son düdük) Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmekte de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir "Oh" dedi diye düşünüyorum" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Icardi, "Arkadaşlarım ve ailem, geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi... Karşılıklı bir sevgi de var. Benim için 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz. Bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır" dedi.

Mauro Icardi, "Son 4 yılda gerçekten birçok rekor kırdık. Galibiyet rekoru, gol yememe rekoru, gol rekoru, puan rekoru da kırdık. Tüm oyuncuların takım için mücadele etmesi anahtardı. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip teknik ekibin kararlarına saygı duyması da önemliydi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu mentaliteyi devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, kupayı almayı hedeflemeliyiz. Şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.