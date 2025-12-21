İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Icardi'den tarihi rekor! Hagi'yi geride bıraktı

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında attığı golle Süper Lig'deki toplam gol sayısını 60'a çıkardı. Arjantinli yıldız, bu golle Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinde ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

21 Aralık 2025 Pazar 22:03
Icardi'den tarihi rekor! Hagi'yi geride bıraktı
ABONE OL

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de 60. golünü kaydetti ve Galatasaray'ın bu kulvarda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9'a çıkardı.

