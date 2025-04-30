Geçtiğimiz yıl kasım ayında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Rams Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde Türkiye'ye gelen Tangocu yıldız, sevgilisi China Suarez ile birlikte kısa bir İstanbul turu yaptıktan sonra ülkesine geri döndü. Arjantin basını, 32 yaşındaki golcünün kariyeriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Spor gazetecisi Angel de Brito, "Mauro futbol kariyerinde iyi zamanlar geçirmiyor. En iyi döneminin zirvesinde olması gereken zamanda sakatlıklar nedeniyle kenarda kaldı. Şu anda ciddi bir diz bağ yaralanmasından kurtulmaya çalışıyor. Icardi, kızlarına ve Suarez'e yakın olma isteğini gerekçe göstererek Arjantin'de kalmayı seçti" ifadelerini kullandı.