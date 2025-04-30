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Spor

Icardi'nin Arjantin tercihi olay oldu! ''Takımla birlikte çalışmalı''

Sezonu kapatan Mauro Icardi, bireysel çalışmalarını Arjantin'de sürdürüyor. Ancak ülkesinde kalma kararı, Arjantin basınında eleştirildi. Spor yorumcuları, yıldız golcünün İstanbul'da rehabilitasyonuna devam etmesi gerektiğini savundu.

Akşam30 Nisan 2025 Çarşamba 07:46 - Güncelleme:
Icardi'nin Arjantin tercihi olay oldu! ''Takımla birlikte çalışmalı''
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Geçtiğimiz yıl kasım ayında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Rams Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde Türkiye'ye gelen Tangocu yıldız, sevgilisi China Suarez ile birlikte kısa bir İstanbul turu yaptıktan sonra ülkesine geri döndü. Arjantin basını, 32 yaşındaki golcünün kariyeriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Spor gazetecisi Angel de Brito, "Mauro futbol kariyerinde iyi zamanlar geçirmiyor. En iyi döneminin zirvesinde olması gereken zamanda sakatlıklar nedeniyle kenarda kaldı. Şu anda ciddi bir diz bağ yaralanmasından kurtulmaya çalışıyor. Icardi, kızlarına ve Suarez'e yakın olma isteğini gerekçe göstererek Arjantin'de kalmayı seçti" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yanina Latorre ise "Takımla birlikte antrenman yapmalı. Bir sakatlık en iyi takım arkadaşlarınızla birlikte yönetilir. İyileşmesi kariyerinin geleceği için çok önemli; İstanbul'da rehabilitasyonuna odaklanması gerekiyor" dedi. Öte yandan Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mauro Icardi'nin gelecek sezon formda bir şekilde geri dönmesini umuyor. Yıldız forvet, sosyal medya hesabından sık sık çalışmalarını paylaşıyor.

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