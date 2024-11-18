Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sezonu kapattı.

Bir Galatasaray taraftarı ise golcü futbolcu için beklenmedik bir harekete imza attı.

ICARDI İÇİN CİMER'E DİLEKÇE VERDİ

Sarı-Kırmızılı bir taraftar, Mauro Icardi'nin Türk Milli Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız karar yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır." ifadeleri yer aldı.

İşte o dilekçenin tamamı;