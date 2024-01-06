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Spor

Icardi'nin yerine oynayacak isim belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin yokluğunda ileri uçta kimi oynatacağına karar verdi.

6 Ocak 2024 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Icardi'nin yerine oynayacak isim belli oldu
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Galatasaray'da eksikler kervanına Icardi'nin de katılması, teknik heyetin kadro planlamasını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Icardi'nin yedeği Bakambu'nun da Afrika Kupası'nda olması sebebiyle, yarınki Konyaspor karşılaşmasında ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon ligde 8 maçta sadece 50 dakika görev alabilen 24 yaşındaki futbolcunun nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Aslan'ın hocası Okan Buruk, son haftalarda sol bekte oynayan Barış Alper'i öne çekip, yerine Kazımcan'ı yeniden değerlendirme seçeneği üzerinde de denemeler yapıyor.

SADECE 50 DAKİKA

Ligde bu sezon sadece 50 dakika şans bulan Halil, Konyaspor karşısında Aslan'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacak.

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