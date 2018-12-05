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İçeride sadece Eduok'u gördüm

Uğurlu, “Penaltıda ceza alanı içinde Kasımpaşalı oyuncunun (Eduok) ihlal yaptığını gördüğüm için endirekt vuruş verdim” dedi. Bu da hakem hatası olduğu için maç tekrarı ihtimali yok.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’NİN Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmadaki tartışmalı penaltı pozisyonu için noktayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu koydu. Maçın 7. dakikasında Diagne’nin kullandığı penaltının kaçmasının ardından Eduok’un golünün iptali ile ortaya atılan “kural hatası” iddialarının ardından hakem Uğurlu’nun raporunda yer alan ifadeler olayın netleşmesini sağladı.

FENERLİ OYUNCULARI GÖRMEDİM

Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Uğurlu’nun raporunda “Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Uğurlu’nun raporunda “Kasımpaşalı oyuncuyu gördüm” demesi, bir anlamında Fenerbahçeli oyuncuları da görmediği anlamına da geliyor.

UĞURLU’NUN RAPORU ÖNEMLİ

Yaşar Kemal Uğurlu’nun yazdığı raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da bir anlamda taca çıkarmış oldu. Kasımpaşa Kulübü, kural hatası iddiasıyla TFF’ye başvurması durumunda MHK Uğurlu’nun yazdığı raporu dikkate alacak ve bu doğrultuda kararını verecek. Hakem eğer Fenerli futbolcuları da gördüğünü söyleseydi kural hatasından tekrar söz konusu olabilecekti.

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