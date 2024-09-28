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Spor

İçişleri Bakanı açıkladı: Şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın şüphelilerinin yakalandığını açıkladı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı açıkladı: Şüpheliler yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın şüphelilerinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O. D.( Silah kullanan ),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A.(Şüphelilerle hareket eden),

İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.

Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun.

Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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