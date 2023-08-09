Zenit'in Nicolo Zaniolo için görüşmelere başladığının öne sürülmesi üzerine Rus ekibinden açıklama geldi. Rusya Ligi ekibi Zenit, Nicolo Zaniolo ile ilgilenmediklerini açıkladı.

ZENIT YALANLADI

Zenit'in Nicolo Zaniolo ile görüşmelere başlandığının öne sürülmesi üzerine Rus ekibi bu iddiaları yalanladı.

"GERÇEK DIŞIDIR"

Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Medvedev'in RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer müzakerelerinin başladığına dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE BULUNUYOR



Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda... Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...