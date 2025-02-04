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Spor

İddiaların ardından sessizliğini bozdu! Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken açıklama

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Nijeryalı yıldız Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda 'Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin.' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 11:51 - Güncelleme:
İddiaların ardından sessizliğini bozdu! Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken açıklama
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı.

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

Öte yandan yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti.

Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin."

İşte o paylaşım:

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