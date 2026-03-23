Spor

İdolü Alex de Souza! Fenerbahçe 21'lik kanatın peşinde

Fenerbahçe, transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin NEC Nijmegen'de forma giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Başar Önal ile ilgilendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ23 Mart 2026 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre Fenerbahçe, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Başar Önal ile ilgileniyor.

Habere göre sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip etti. İddiaya göre Torunoğulları, Başar Önal başta olmak üzere listedeki oyuncuları izledi.

İDOLÜ ALEX DE SOUZA

Başar Önal 2022 yılında Voetbalzone'a verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyerek "Çocukken idolüm Alex de Souza'ydı. Harika bir takımın harika oyuncularından biriydi." ifadelerini kullanmıştı.

"KARİYERİMİ FENERBAHÇE'DE SONLANDIRABİLİRİM"

Kariyer hedeflerine de değinen Önal "Her zaman İngiltere'de oynamak istediğimi söyledim. LaLiga güzel bir lig fakat Premier Lig benim için harika. Real Madrid hayalimdeki takımdı ancak gerçekçi olmam gerekiyor. Premier Lig'de her kulüp büyük ve başarılı. Eğer bir gün orada oynamayı başarırsam, başarılı bir kariyere sahip olurum ve günün sonunda kariyerime Fenerbahçe'de nokta koyabilirim." açıklamalarında bulunmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maça çıkan genç oyuncu, tüm kulvarlarda 8 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

Genç oyuncu ayrıca alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gole imza attı.

