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Spor

İdrissa Doumbia Galatasaray'a çok yakın

Sporting Lizbon ile yollarını ayırmak isteyen İdrissa Doumbia Galatasaray'ın transfer gündeminde. Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibi olumlu rapor verirken, Doumbia'nın da ilk tercihi Galatasaray.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:45
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Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia girdi. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi. 

Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.

KONTENJAN ŞİMDİLİK DOLU

İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu. Babel ve Belhanda'yı satmaya çalışan, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor. Etebo'dan çok daha potansiyelli olan 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.

İDRİSSA DOUMBİA KİMDİR?

D.Tarihi: 14 Nisan 1998

D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi

Boy: 1.87

Mevki: Orta saha

Kulüp: Sporting/Portekiz

P.Değeri: 4 milyon Euro

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