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Spor

İdrissa Doumbia: ''Galatasaray'ı kim istemez''

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Idrissa Doumbia, sarı kırmızılı takımla ilgili konuştu. Sporting Lizbon'da forma giyen Fildişi Sahilli ön libero, 'Falcao, Arda Turan, Muslera, Feghouli ve Belhanda gibi yıldızlarla forma giymeyi ve de Fatih Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?' diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:46
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İdrissa Doumbia&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri sarı-kırmızılı kulüp için bekleten 22 yaşındaki Fildişili orta saha, Sabah'a konuştu.

İdrissa Doumbia, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar" ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?" dedi.

Sabah

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