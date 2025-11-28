Manchester United maçında takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atan Idrissa Gueye'ye 3 maç ceza verildi.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi. Maça damga vuran an 13. dakikada yaşandı. Everton'lı Idrissa Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e sinirlenerek tokat attı ve kırmızı kart gördü.

Everton'ın Federasyon'a yaptığı itiraz reddedilirken, Senegalli futbolcuya 3 maç men verdi. Everton'ın Newcastle United, Bournemouth ve Nottingham Forest ile oynayacağı maçlarda Gueye forma giyemeyecek.

Everton, Keane ve Gueye'nin barıştığını dün açıklamıştı.