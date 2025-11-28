İSTANBUL 21°C / 12°C
Idrissa Gueye'ye 3 maç ceza

Manchester United maçında takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atan Evertonlı Idrissa Gueye'nin kırmızı kartı sonrası yapılan itiraz reddedildi. Senegalli oyuncu, verilen kararın ardından Everton'ın üç lig maçında forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ28 Kasım 2025 Cuma 21:41 - Güncelleme:
Manchester United maçında takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atan Idrissa Gueye'ye 3 maç ceza verildi.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi. Maça damga vuran an 13. dakikada yaşandı. Everton'lı Idrissa Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e sinirlenerek tokat attı ve kırmızı kart gördü.

Everton'ın Federasyon'a yaptığı itiraz reddedilirken, Senegalli futbolcuya 3 maç men verdi. Everton'ın Newcastle United, Bournemouth ve Nottingham Forest ile oynayacağı maçlarda Gueye forma giyemeyecek.

Everton, Keane ve Gueye'nin barıştığını dün açıklamıştı.

