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Spor

IFAB resmen açıkladı! Futbolda tarihi değişiklik

IFAB, futbol oyun kurallarında bazı değişikliklere gitti. IFAB, kalecilerin topu ellerinde tutma sürelerinin 8 saniye çıkarıldığını açıkladı. Kaleciler, topu ellerinde 8 saniyeden fazla tuttuktan sonra ise artık endirekt serbest vuruş değil, rakip takıma korner verilecek.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
IFAB resmen açıkladı! Futbolda tarihi değişiklik
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyun kurallarında bir dizi değişikliğin kabul edildiğini açıkladı.

IFAB, kalecilerin topu ellerinde tutma süresi ve cezasıyla ilgili kuralda oy birliği ile değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yeni kural ile birlikte kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Önceki kuralda kalecilerin topu ellerinde tutma ise 6 saniye ve cezası ise endirekt serbest vuruştu.

İşte IFAB'ın oyun kuralllarında yaptığı bazı değişiklikler:

-Bir kalecinin topu 8 saniyeden daha uzun süre tutması halinde (hakemin eliyle geri sayım yapması koşuluyla), hakem rakip takıma köşe vuruşu verecek.

-Bir takımın yetkilisi, yedek oyuncusu, değiştirilen oyuncusu ya da geçici olarak oyun alanı dışında olan bir oyuncusu, oyun alanını terk ederken topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, disiplin yaptırımı olmayan bir endirekt serbest vuruş verilir.

-Müsabakalarda artık hakemin bir VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği bulunmaktadır.

-IFAB, FIFA müsabakalarında maç görevlileri tarafından takılan vücut kameralarını test etme taahhüdünü destekledi. FIFA, yaklaşan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç aktarımının bir parçası olarak vücut kameralarını uygulama niyetini doğruladı.

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

IFAB'ın aldığı bu kararlar, 14 Haziran 2025'te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan itibaren yürürlüğe girecek.

  • IFAB
  • Kaleci
  • Kural değişikliği

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