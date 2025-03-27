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Spor

IFAB yeni kuralı duyurdu! Kalecilerin bunu yapması yasaklandı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek ve kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı da barındıran kural değişikliklerini içeren bir kitapçık yayınladı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 15:53 - Güncelleme:
IFAB yeni kuralı duyurdu! Kalecilerin bunu yapması yasaklandı
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IFAB'ın sitesinden yayınlanan kitapçığa göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.

Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

Yeni kurallara göre, oyun alanı dışında olan bir oyuncu veya ekip görevlisi, saha içindeki topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, endirekt serbest vuruş ve disiplin yaptırımı uygulanmayacak.

Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.

Kitapçıkta belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı.

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