  • IFAB'dan yeni karar: Ağzını kapatana kırmızı kart!
Spor

IFAB'dan yeni karar: Ağzını kapatana kırmızı kart!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, ayrımcı davranışları gizlemek amacıyla ağzını kapatan futbolculara kırmızı kart verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

AA28 Nisan 2026 Salı 22:30 - Güncelleme:
IFAB'dan yeni karar: Ağzını kapatana kırmızı kart!
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ayrımcı davranışları gizlemek için ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart verilmesini oy birliğiyle onayladı.

IFAB'dan yapılan açıklamada, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen özel toplantıda, ayrımcı ve uygunsuz davranışlarla mücadele etmek amacıyla FIFA tarafından önerilen iki kural değişikliğinin oy birliğiyle onaylandığı kaydedildi.

Bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da uygulanacak yeni kurallara göre, ayrımcı davranışlarını gizlemek için ağzını kapatan futbolculara, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere kırmızı kart uygulaması getirildi.

Şubat ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior rakibi Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

UEFA Disiplin Kurulu, Vinicius Junior ile yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatan ve iddiaları reddeden Arjantinli futbolcuyu ayrımcı davranışından dolayı 6 maçtan men etmişti.

