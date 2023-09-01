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Spor

Iga Swiatek, ABD Açık'ta tur atladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 4. tura yükselme başarısı gösterdi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Iga Swiatek, ABD Açık'ta tur atladı
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 4. tura çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında üçüncü tur maçları yapıldı.

Tek kadınlarda son şampiyon Swiatek, dünya 145 numarası Sloven Kaja Juvan ile oynadığı maçı zorlanmadan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Bu yılın Fransa Açık finalisti Çek Karolina Muchova (10 numaralı seribaşı), klasmanın 132. sırasındaki ABD'li Taylor Townsend'i 2-0'lık (7-6, 6-3) skorla geçerek tur atladı.

Çinli Xinyu Wang, Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 4-6, 6-3, 6-2 ve Letonyalı Jelena Ostapenko (20), ABD'li Bernarda Pera'yı 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adlarını 4. tura yazdırdı.

Turnuvanın 4. turunda Switatek ile Ostapenko ve Muchova ile Wang eşleşti.

PAUL VE SHELTON TUR ATLADI

Tek erkeklerde ABD'li Tommy Paul (14), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı (21) 6-1, 6-0, 3-6 ve 6-3 sona eren setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

Dünya 47'ncisi ABD'li Ben Shelton ise Rus Aslan Karatsev önünde 3-1 (6-4, 3-6, 6-2, 6-0) galip gelerek 4. tura kaldı.

  • ABD Açık
  • Iga Swiatek
  • tenis

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