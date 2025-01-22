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Spor

Iga Swiatek, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Iga Swiatek, Avustralya Açık'ta yarı finalde
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek, ABD'li Emma Navarro'yu (8 numaralı seribaşı) 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys ise Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı (28) 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Swiatek ile Keys, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

  • Iga Swiatek
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