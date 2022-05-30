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Spor

Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Fransa Açık'ta dünya 74 numarası Zheng Qinwen'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, dünya 74 numarası Zheng Qinwen'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grand slam 4. tur maçına çıkan Zheng ile 2020 şampiyonu Swiatek karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-6 kaybeden Swiatek, rakibinin sakatlığı yüzünden tıbbi mola aldığı 2. seti 6-0 aldı. Final setini de 6-2 kazanan Swiatek, 2 saat 45 dakika sonunda tur atladı.

Swiatek'in çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 63. basamağındaki Irina-Camelia Begu'yu 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) mağlup eden Jessica Pegula (11 numaralı seribaşı) oldu.

Erkeklerde ise Andrey Rublev (7), Jannik Sinner (11) karşısında durum 1-1'ken (1-6, 6-4) 3. setin 3. oyununda dizinden sakatlanan rakibinin maçtan çekilmesi sonucu çeyrek final bileti aldı.

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