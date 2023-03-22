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Spor

Iga Swiatek, Miami Açık'a katılmayacağını açıkladı

Kadınlar dünya 1 numarası Polonyalı raket Iga Swiatek, sakatlığı nedeniyle Miami Açık Masters Turnuvası'na katılamayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Iga Swiatek, Miami Açık'a katılmayacağını açıkladı
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Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, sakatlığı nedeniyle ABD'deki Miami Açık Masters Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu.

Turnuvanın son şampiyonu Swiatek, sosyal medyadan sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Doha'da güçlü bir enfeksiyonla mücadele ediyordum. Artık oynamaya hazırdım ama şiddetli öksürükler kaburgamda bir sakatlığa neden oldu. Bu durumu kontrol altına alıp risk olmadığı sürece oynamaya devam etmek istiyordum. Ancak maalesef kaburgalarımda çok fazla rahatsızlık ve acı hissediyorum. Bu da en üst seviyede mücadele etmemi engelliyor. Sakatlığımı atlatmak için zamana ihtiyacım var. Bu yüzden Miami Açık ve Billie Jean King Kupası'nda oynamama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kadın Tenisçiler Birliği (WTA), Swiatek'in yerine elemelerden çıkamayan Avusturyalı Julia Grabher'in şanslı kaybeden olarak turnuvaya dahil edildiğini duyurdu.

İlk tur maçlarıyla başlayan Miami Açık Masters Turnuvası, 2 Nisan'a kadar sürecek.

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