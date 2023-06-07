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Spor

Iga Swiatek ve Maia yarı finalde!

Fransa Açık tek kadınlar kategorisinde Iga Swiatek ve 14 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia, yarı finale çıktı.

7 Haziran 2023 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Iga Swiatek ve Maia yarı finalde!
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ve 14 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia, yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gününün sabah seansında, tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

2020 ve 2022 şampiyonu Swiatek, geçen yılın finalisti Coco Gauff'u (6 numaralı seribaşı) 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek son 4'e kaldı.

Haddad Maia ise Ons Jabeur (7) karşısında ilk seti 6-3 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanarak Swiatek'in rakibi oldu.

  • Iga Swiatek
  • Beatriz Haddad Maia
  • Tenis

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