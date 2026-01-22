İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Iga Swiatek ve Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 3. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.

22 Ocak 2026 Perşembe 11:18
Iga Swiatek ve Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 3. turda
ABONE OL

Melbourne kentindeki turnuvanın 5. gününde ikinci tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, İtalyan rakibi Francesco Maestrelli'yi 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

İtalyan raket Lorenzo Musetti ise vatandaşı Lorenzo Sonego'yu 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

SWİATEK, ANİSİMOVA VE PEGULA, 3. TURDA

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu olan dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çek rakibi Marie Bouzkova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

ABD Açık finalisti ABD'li Amanda Anisimova, Çek raket Katerina Siniakova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

ABD'li Jessica Pegula ise vatandaşı McCartney Kessler'i 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

