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Spor

Iga Swiatek ve Novak Djokovic Wimbledon'da 3. tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ve tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, 3. tura çıktı.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Iga Swiatek ve Novak Djokovic Wimbledon'da 3. tura yükseldi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 3. gün maçları yapıldı.

Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan 36 yaşındaki Djokovic, ikinci turda Avustralyalı tenisçi Jordan Thompson'ı 6-3, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Birleşik Krallık'tan Arthur Fery'i 7-5, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 2. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas ise Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem'i 3-6, 7-6, 6-2, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 2. tura yükseldi.

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 6-4, 2-6, 4-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek 2. tura çıktı.

Swiatek 3. tura yükseldi, Sakkari ilk turda elendi

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, İspanyol sporcu Sara Sorribes Tormo'yu 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Maria Sakkari ise Ukraynalı rakibi Marta Kostyuk'a karşı ilk seti 6-0 kazanmasına rağmen sonraki iki seti 7-5 ve 6-2 kaybederek karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı ve turnuvaya ilk turda veda etti.

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