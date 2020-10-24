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Spor

Iga Swiatek'e koronavirüs karantinası

Son Fransa Açık şampiyonu Polonyalı kadın tenisçi Iga Swiatek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya girdiğini duyurdu.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:46
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki tenisçi, görüştüğü son kişi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi de veren Swiatek, "Ben ve takımımda koronavirüs belirtisi yok. Testlere düzenli olarak giriyoruz. Şu anki sağlık prosedürleri nedeniyle karantinada kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan genç yetenek, dünya sıralamasında 17. sırada bulunuyor.

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