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Spor

Iğdır FK 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Osman Özköylü yönetimindeki Iğdır FK, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek puanını 25'e yükseltti.

21 Aralık 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Iğdır FK 3 puanı 3 golle aldı
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Iğdır FK evinde Murat Uçkun'un yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK'nin gollerini 8. dakikada Kosta Aleksic, 28. dakiakda Valentin Eysseric ve 58. dakikada Adrien Regattin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 25'e yükseltirken, puan silme cezası bulunan ve bu sezonki tüm maçlarını kaybeden Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Iğdır FK deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken, Yeni Malatyaspor evinde Boluspor ile karşılaşacak.

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