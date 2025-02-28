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Spor

Iğdır FK, çıkışa geçmek istiyor

1. Lig'de Çorum FK ile karşılaşacak olan Iğdır FK, müsabakadan galibiyet elde ederek ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:19 - Güncelleme:
Iğdır FK, çıkışa geçmek istiyor
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Alagöz Holding Iğdır FK, Ahlatçı Çorum FK maçından 3 puan alarak ligde yükselişe geçmek istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş'un göreve başlamasıyla evinde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde düşme hattında yer alan Iğdır ekibi, 1 Mart Cumartesi günü evinde Ahlatçı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Iğdır ekibi, taraftarı önünde çıkacağı müsabakadan 3 puan alarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, AA muhabirine, takımın son maçlarda yakaladığı başarı ivmesinin yükseleceğini söyledi.

Bundan sonraki maçlara daha sıkı şekilde hazırlanacaklarını belirten Çavuş, "Dört maçlık bir periyot var, bu periyotta iyi reaksiyon gösteren bir oyuncu grubumuz var. Bu hem mücadele hem de saha içerisinde gösterdikleri oyun gücü anlamında çok güzel." dedi.

Hafta sonu oynanacak müsabakaya değinen Çavuş, "İyi bir oyun, saha içerisinde iyi mücadele göstererek, izleyenlere gerçekten keyif veren bir takım izletmek istiyoruz. Ligin sonuna kadar, böyle olacağını da düşünüyorum. Çorum takımı, gerçekten bu ligin saha içerisinde taktik anlamında güçlü ekiplerinden biri." diye konuştu.

Çorum maçıyla birlikte çıkışa devam etmek istediklerini anlatan Çavuş, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldikten sonra iki maçta 2 galibiyetimiz var ve buna devam etmek istiyoruz. İki maçta iyi oyun oynayarak galip geldik, umut ediyorum ki Çorum karşılaşması da bu galibiyetlere yenisini ekleyerek çıkışımızı sürdüreceğimiz bir maç olacak."

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