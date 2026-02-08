İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Iğdır FK deplasmanda Serikspor'u devirdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Serikspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip etkili oyunuyla Ankara deplasmanından üç puanla ayrıldı.

AA8 Şubat 2026 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Iğdır FK deplasmanda Serikspor'u devirdi
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da karşılaştığı Serikspor'u 3-1 yendi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Pekmezci

Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Topalli), Martynov, Castro, Skvortsov (Dk. 46 Cengiz Demir), Burak Asan, Bilal Ceylan, Nalepa, Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 79 Adeola)

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Alim Öztürk (Dk. 55 Ali Kaan Güneren), Tsunami, Güray Vural, Loshaj (Dk. 40 Ahmet Emin Engin), Robin Yalçın, Bacuna (Dk. 87 Özder Özcan), Gökcan Kaya, Fofana (Dk. 56 Serkan Asan), Bruno

Goller: Dk. 6 Tsunami, Dk. 45 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 86 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Selim Dilli (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 28 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 18 Gökhan Altıparmak, Dk. 28 Burak Asan, Dk. 46 Cengiz Demir, Dk. 84 Castro (Serikspor)

  • Trendyol 1. Lig
  • Alagöz Holding Iğdır FK
  • Serikspor mağlup

