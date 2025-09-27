İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Iğdır FK, Esenler Erkospor'u 3 golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erkospor'a konuk oldu. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanmayı başardı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 18:06
Iğdır FK, Esenler Erkospor'u 3 golle devirdi
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erkospor'a konuk oldu.

Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanmayı başardı.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ahmet Engin, 9. dakikada Fode Koita ve 56. dakikada Moryke Fofana kaydetti.

Esenler Erokspor'da ise 25. dakikada Kayode ve 51. dakikada Recep Niyaz'ın kaydettiği goller mağlubiyete engel olmadı.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ikinci maçında da galibiyet elde etti. Iğdır FK bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselterek 5. sırada yer aldı.

Lider Esenler Erokspor'un ise ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Erokspor, ligde 16 puanla lider durumda.

Ligde gelecek hafta Esenler Erokspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, İstanbulspor'u konuk edecek.

