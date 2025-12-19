Iğdır FK evinde seri peşinde

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Özbelsan Sivasspor ile yapacağı müsabakayı kazanarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Iğdır FK, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirilmesinin ardından çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 29 puanla 6. sırada bulunan Iğdır ekibi, yarın evinde Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçtan 3 puanla ayrılarak hem yükselişini hem de yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Sivasspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın göreve gelişiyle hem fiziksel hem de oyun olarak gelişim gösterdiğini söyledi.

Sivas ekibinin iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten Üzülmez, "Kazanmamız gereken bir maç. Sivasspor'un da puana ihtiyacı var, onlar da kazanmaya gelecektir ama bizim de bu ivmeyi yukarıya taşımak, yukarıdaki takımları biraz daha rahatsız etmek için de kazanmaya ihtiyacımız var. Oyuncularımızla konuştuk, istişare ettik, rakibi de analiz ettik." dedi.



"İçeride oynayacağımız bu maçta en iyi sonucu alıp başarılı çizgimizi ve tablomuzu devam ettirmek istiyoruz." diyen Üzülmez, "Burada taraftarımıza çok iş düşüyor. Onların da artık bizi daha fazla sahiplenmesi gerekiyor. Taraftar bizim için çok önemli. Onlar da tribündeki yerlerini doldurup da bize destek versinler. Oyuncuların saha içerisinde göstermiş olduğu bu istekli, coşkulu futbolu onlarla beraber destekleyerek Sivasspor maçının üstesinden gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÇOK MESAFE KATETTİK"

Göreve geldikleri günden bu yana Iğdır ekibinin ciddi bir yol katettiğinin altını çizen Üzülmez, şöyle konuştu:



"Bir kere çok mesafe katettik, çok yol aldık, çok kolay değil. Takımıma baktığım zaman şu anda oyuncularım sahiplenme duygusunu yavaş yavaş hissetmeye ve yukarıya taşımaya başladı. Geldiğimiz günden itibaren yanılmıyorsam 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. Biz geldikten sonraki sıralamaya baktığımız zaman 3. sıradayız ve 2. sıradaki takımla aramızda bir puan var, demek ki doğru yoldayız. Bu tablo onu gösteriyor. Çok emek verdik, çok gayret gösterdik. Çok birliktelik sağladık ki oynadığımız maçlara baktığınız zaman Bodrum FK, Esenler Erokspor, Çorum FK, Keçiörengücü ve Pendikspor deplasmanı, çok çetin maçlar. Çok zor maçlardan çıktık ve oralardan buralara geldik. Çok mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Hakikaten oyuncularımla o sinerjiyi yakaladığımızı düşünüyorum."



Takımın savunma anlamında sıkıntılarının devam ettiğini dile getiren Üzülmez, bu yönde çalışmalarının süreceğini aktardı.



"Bu takım kaybedebilir ama bu takım kaybederken saha içerisinde mücadeleden asla taviz vermeden kaybedebilir." şeklinde bir röportajının bulunduğunu anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun bu süre içerisinde oyuncularımla beraber sorumluluğumuzu en iyi şekilde taşıdığımızı ve saha içerisine de yansıttığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bu sinerjiyi devam ettirmek hedefimiz, isteğimiz, arzumuz. Güzel bir kent, güzel bir camia, güzel bir başkanımız var ve bu güzelliklerin bir arada olduğu bir ortamı daha da yukarıya çekmek için var gücümüzle çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın."