İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7436
  • EURO
    51,9422
  • ALTIN
    7015.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Iğdır FK evinde Ümraniyespor ile yenişemedi
Spor

Iğdır FK evinde Ümraniyespor ile yenişemedi

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

AA13 Şubat 2026 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Iğdır FK evinde Ümraniyespor ile yenişemedi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.