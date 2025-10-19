Iğdır FK ile Boluspor yenişemedi

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Iğdır FK sahasında Boluspor'u ağırladı.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Boluspor 9. dakikada Dean Liço'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Iğdır FK'de Gianni Bruno 89. dakikada penaltıdan maçın skorunu belirledi. Iğdır FK'da Ryan Mendes 54. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 18, Boluspor ise 13 puan oldu. Iğdır FK ligin sonraki haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Boluspor ise Çorum FK'ye konuk olacak.