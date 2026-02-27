İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9488
  • EURO
    52,0195
  • ALTIN
    7433.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Iğdır FK, İstanbulspor'u deplasmanda mağlup etti
Spor

Iğdır FK, İstanbulspor'u deplasmanda mağlup etti

Iğdır FK, Trendyol 1. Ligin 28. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek 44 puana ulaştı. Ev sahibi ekip ise haftayı 38 puanla kapattı.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 22:55 - Güncelleme:
Iğdır FK, İstanbulspor'u deplasmanda mağlup etti
ABONE OL

Trendyol 1. Ligin 28. haftasında İstanbulspor ve Iğdır FK kozlarını paylaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Iğdır FK 2-1 kazanmasını bildi.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri Fofana ve Keita kaydetti.

Ev sahibi İstanbulspor'un tek golü ise 52. dakikada Yusuf Özer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 44'e çıkartırken, İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

İstanbulspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. Iğdır FK ise Bolu deplasmanında puan ya da puanlar arayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.