Spor

Iğdır FK, Kenan Koçak ile yollarını ayırdı

Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti. Koçak, kararını kulübün geleceği ve takımın önünü açma düşüncesiyle aldığını açıkladı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 01:42 - Güncelleme:
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Koçak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. TFF 1. Lig'de mücadele eden Iğdır temsilcisi, sahasında oynadığı maçta Bodrum FK'ye 3-2 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Koçak görevinden ayrılma kararı aldı. Koçak, yayımladığı veda mesajında Iğdır FK'de geçirdiği 45 günlük sürenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, ayrılık kararını kulübün geleceği ve takımın önünü açmak adına kendi isteğiyle aldığını ifade etti. Futbolda zaman zaman böyle kararların alınması gerektiğini dile getiren Koçak, bu adımın takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi. Iğdır FK camiasına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Koçak, kulübe ve taraftarlara başarı dileklerinde bulundu.

Koçak son basın toplantısında; "Taraftarlar için üzgünüm, şehir için üzgünüm, başkanımız için üzgünüm. Ne bu başkan, ne bu taraftar ne de bu şehir bu skoru hak ediyor. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır. Başka bir anlatımı da olamaz çünkü her şey göründü. O yüzden üzgünüz, tekrardan özür diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
