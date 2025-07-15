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  • Iğdır FK, Kosta Aleksic ile yollarını ayırdığını açıkladı
Spor

Iğdır FK, Kosta Aleksic ile yollarını ayırdığını açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Sırp futbolcu Kosta Aleksic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 18:46 - Güncelleme:
Iğdır FK, Kosta Aleksic ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Sırp futbolcu Kosta Aleksic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Kosta Aleksic arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirilmiştir. Kosta Aleksic'e kulübümüze sağladığı katkılar ve göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aleksic, geçen sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atmıştı.

  • Alagöz Holding Iğdır FK
  • Kosta Aleksic
  • ayrılık

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