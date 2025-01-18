Iğdır FK, ligin ikinci yarısında yükselişe geçmek istiyor

Alagöz Holding Iğdır FK, yeni transferlerinin de katkısıyla Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında başarılı olmayı hedefliyor.



Iğdır temsilcisi, ligde son dönemdeki kötü gidişatı durdurmak için çalışmalara başladı.

Yapılan kapsamlı çalışma sonucu takımdan gidecek futbolcular belirlendi, yeni transferler de tamamlandı.

Iğdır FK, gelen yeni futbolcuların da katkısıyla yarın oynanacak Boluspor maçını kazanıp yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Osman Özköylü, AA muhabirine, oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu durumun takımı çok üzdüğünü söyledi.

Çok çalıştıklarını belirten Özköylü, "Sahada doğru futbolu oynayıp sonuca yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Birtakım eksiklikler, geldiğimiz günden beri uğraştığımız birtakım sorunlar var. Bu sorunları maalesef kısa sürede çok fazla çözümleyemedik." dedi.

Şu ana kadar belli bir noktaya kadar geldiklerini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:



"Belli bir noktaya kadar ulaştık ama bizi sonuca götürecek maçları bir türlü kazanamadık. Şimdi yeni yapılan transferlerle beraber yeni bir enerjiyle, coşkuyla, oyuncularımızın aramıza katılmasıyla yeni bir sinerjiyle ikinci devreye başlayacağız. Artık kazanmak istiyoruz, hem biz mutlu olmak istiyoruz hem de bizim için bu imkanları yaratan başta başkanımızı, yöneticilerimizi, şehrimizi, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hepimiz çok üzülüyoruz, onlar da çok üzülüyor."



Ligin 20. haftasında yarın sahalarında Boluspor ile yapacakları maçı kazanarak yükselişe geçmeyi hedeflediklerini anlatan Özköylü, "İnşallah Boluspor maçıyla beraber yeni gelen arkadaşlarımızın da katkısıyla içeride yeni bir dinamizm oluşturup bu maçı kazanmak artık en büyük isteğimiz. Bunun için de hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda enerjiyi biraz daha yükselttik. Yeni gelen oyuncularımızın katılımıyla, onların becerileri, yetenekleriyle beraber sahada istediğimiz oyunu daha fazla çıkarıp sonuca yansıtmaya çalışacağız. Alacağımız güzel bir galibiyetle tekrar moral bulup, motivasyonumuzu artırıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.