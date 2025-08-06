İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6634
  • EURO
    47,3416
  • ALTIN
    4416.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Iğdır FK, Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı
Spor

Iğdır FK, Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, 33 yaşındaki, deneyimli oyuncu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Iğdır FK, Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moryke Fofana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Ailemize hoş geldin Moryke Fofana" başlığıyla Fofana'nın transferinin gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimiz Fofana'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.