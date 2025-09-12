Iğdır FK, Ryan Mendes'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'de transfer süresinin bitmesine 1 gün kala Kocaelispor bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı kulüp bu hafta, Aaron Appindangoye ve Yusuf Cihat Çelik'in ardından 35 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Mendes ile de karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in nihai transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Formamız için verdiği emeklerden dolayı Ryan Mendes'e teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Tecrübeli futbolcunun yeni adresi Iğdır FK oldu. Iğdır FK transferi, Ailemize Hoş Geldin Ryan Mendes! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen, Ryan Mendes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Ryan Mendes'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.