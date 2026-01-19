İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2738
  • EURO
    50,4128
  • ALTIN
    6494.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Iğdır FK, Sakaryaspor'u 1 golle geçti
Spor

Iğdır FK, Sakaryaspor'u 1 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
Iğdır FK, Sakaryaspor'u 1 golle geçti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Dk. 46 Özder Özcan), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 85 Conte), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 90 Ali Yaşar)

Sakaryaspor: Szumski, Metę Kaan Demir (Dk. 81 Akuazaoku), Mirza Cihan (Dk. 57 Kobilar), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Dk. 57 Emre Demir), Kolovetsios

Goller: Dk. 48 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 70 Kolovetsios, Dk. 72 Batuhan Çakır (Sakaryaspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.