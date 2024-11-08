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Spor

Iğdır FK seriye bağladı

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Iğdır FK, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

8 Kasım 2024 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Iğdır FK seriye bağladı
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Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Ümraniyespor, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren gol 41. dakikada Adrien Regattin'in penaltısıyla geldi.

Ümraniyespor'da Cebio Soukou, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, puanını 21'e çıkartırken Ümraniyespor 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Pendik deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Amed SF'yi ağırlayacak.

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