10 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Iğdır FK uzatmalarda kazandı

Trendyol 1.Lig ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK, 1.Lig'e yeni yükselen Sarıyer'i sahasında ağırladı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 23:57
Iğdır FK uzatmalarda kazandı
Trendyol 1.Lig ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK, 1.Lig'e yeni yükselen Sarıyer'i sahasında ağırladı.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Turgut Doman düdük çaldı.

Iğdır FK'nın 2 golü de penaltılarla olmak üzere 42. ve 90+7. dakikada Bruno Gianni'den gelirken Sarıyer'in golünü 45+2. dakikada Papis Dembele kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 3 yaparken Sarıyer ise puanla tanışamadı.

Sarıyer, Trendyol 1.Lig'de 2.hafta mücadelesinde evinde Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise deplasmanda Sakaryaspor'un konuğu olacak.

