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Spor

Iğdır FK yeni golcüsünü açıkladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK, son olarak Eyüpspor forması giyen 33 yaşındaki forvet Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Iğdır FK yeni golcüsünü açıkladı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Brezilyalı 33 yaşındaki golcü Rogerio Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Rogerio Thuram ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Rogerio Thuram'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Thuram, 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

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