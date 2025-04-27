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Spor

Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'a gol oldu yağdı: 9-0

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 9-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'a gol oldu yağdı: 9-0
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır Fk, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 9-0 kazandı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 7, 50, 67 ve 74. dakikalarda Gianni Bruno, 9 ve 71. dakikalarda Adrian Regattin, 31. dakikada Alim Öztürk ve 81. dakikada Antoine Conte kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Iğdır FK, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Iğdır FK, 55 puana ulaşarak 7. sırada yer aldı ve son 2 haftaya play-off potasında girmeyi başardı. Yeni Malatyaspor ise -21 puan ile son sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Iğdır FK, şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor, Boluspor deplasmanında olacak.

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