  • Iğdır FK'da Hikmet Karaman dönemi başladı
Spor

Iğdır FK'da Hikmet Karaman dönemi başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de teknik direktör olarak görev yapan Kenan Koçak, son oynanan ve 3-2 kaybedilen Sipay Bodrum FK maçının ardından istifa etmişti.

  • ığdır fk
  • hikmet karaman
  • 1. lig

