20 Eylül 2025 Cumartesi
  • Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi
Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:21
Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, ligin 5. haftasında Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İbrahim Üzülmez, Iğdır temsilcisiyle ilk antrenmanına önümüzdeki günlerde çıkacak.

