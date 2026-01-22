İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2723
  • EURO
    50,8545
  • ALTIN
    6737.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi
Spor

Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA22 Ocak 2026 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi
ABONE OL

Iğdır FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

20 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan İbrahim Üzülmez, ligde takımının başında çıktığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör, tüm kulvarlarda görev aldığı 19 maçta ise 9 galibiyetle sahadan ayrıldı.

  • Iğdır FK
  • İbrahim Üzülmez
  • teknik direktör

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.