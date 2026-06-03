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Spor

Iğdır FK'da Kenan Koçak dönemi yeniden başladı

Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalarken, Hikmet Karaman'ın kulübün idari kadrosunda görev alacağı açıklandı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Iğdır FK'da Kenan Koçak dönemi yeniden başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'de teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra yerine Hikmet Karaman'ın getirildiği Koçak ile yeniden anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Koçak'a Alagöz Holding Iğdır FK ailesine 'hoş geldin' diyor, görev süresi boyunca başarılar diliyoruz." denildi.

Mevcut teknik direktör Hikmet Karaman'ın ise kulübün idari kadrosunda görev alacağı belirtildi.

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